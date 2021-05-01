Кабулов: США нужно найти компромиссы с талибами, чтобы те не начали боевые действия

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Соединенным Штатам будет необходимо найти компромиссные решения, чтобы движение "Талибан" (запрещено в РФ) воздержалось от возобновления масштабных боевых действий. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью РБК, которое было показано в эфире телеканала в субботу.

"Им [США] надо найти с талибами компромиссные формулы, чтобы убедить талибов воздержаться от начала масштабных боевых действий. Это будет непросто не только в силу морально-психологических моментов и факторов. Талибы должны отреагировать на то, что одна из подписавших [Дохийское соглашение] сторон отказывается от своих обязательств", - сказал Кабулов.

Он заявил, что Россия в первую очередь заинтересована в том, чтобы Афганистан перестал быть прибежищем международного терроризма.

"Интерес России, если выделить главное, первое, мы не хотим, чтобы Афганистан оставался прибежищем международного терроризма, угрожающего нашим национальным интересам", - сказал дипломат.

Среди угроз национальным интересам РФ Кабулов назвал наркопреступность, которая процветает в Афганистане. Он отметил, что с начала двадцатилетнего пребывания США в стране ситуация не изменилась к лучшему. "Что касается наркотиков и их транзита, [то]количество поступлений на мировые рынки, включая российские, не сокращается", - добавил спецпредставитель.

Кабулов подчеркнул, что для разрешения этих проблем стране необходимо сильное правительство. "Для этого нам нужно, чтобы в Афганистане было создано нормальное, инклюзивное, как теперь говорят, правительство, дееспособное, которое может заниматься решением этих задач на своей территории", - подытожил он.