МИД России осудил продолжающиеся гонения на журналистов на Украине и в странах Прибалтики

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ситуация с ущемлением свободы СМИ остается тяжелой на Украине и стремительно ухудшается в странах Прибалтики, подобные нарушения неприемлемы в современном мире. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в связи со Всемирным днем свободы печати.

"Крайне напряженным остается положение дел со свободой слова и доступом к информации на Украине, где журналисты систематически подвергаются гонениям за осуществление своей профессиональной деятельности, законодательно закрепляются дискриминация СМИ и цензура. Стремительно деградирует ситуация и в информпространстве в странах Прибалтики, где сотрудники медиа сталкиваются с настойчивым преследованием со стороны силовых структур", - отметили на Смоленской площади.

У Москвы также вызывает повышенное беспокойство деятельность крупнейших американских интернет-платформ, "которые осуществляют произвольную цензуру с использованием непрозрачных инструментов модерации контента". IT-гиганты, получившие возможность формировать облик информационного пространства в своих интересах, зачастую игнорируют основополагающие демократические и этические нормы. "Подобная незаконная монополизация информационного пространства предоставляет широкое поле для распространения дезинформации и манипуляций общественным мнением. Это, в свою очередь, усиливает недоверие к средствам массовой информации и коммуникации и ставит под сомнение журналистскую деятельность в целом", - указали в министерстве.

"Убеждены, что столь циничное нарушение основополагающих демократических принципов и откровенное наступление на право человека искать, получать и распространять информацию в 21 веке просто неприемлемы", - заключили в МИД РФ. Там также сообщили, что в этом году пройдет приуроченная ко Всемирному дню свободы печати конференция, которая будет организована ЮНЕСКО совместно с Намибией. Он будет посвящена наиболее актуальной в условиях пандемии проблеме дезинформации и дискриминации.