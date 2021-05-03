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Замглавы МИД РФ обсудил с премьер-министром Ливана урегулирование кризиса в республике

Стороны обратили внимание на задачу скорейшего формирования нового правительства страны

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и премьер-министр Ливана Саад Харири обсудили в понедельник по телефону пути урегулирования социально-экономического кризиса в республике.

"В ходе беседы было обсуждено развитие социально-экономической ситуации в Ливане с упором на задачу скорейшего формирования нового правительства страны, способного найти эффективное решение нарастающему системному кризису в республике", - говорится в сообщении МИД РФ.

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ЛиванРоссия
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