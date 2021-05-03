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Отставки и назначения
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Мишустин назначил Дмитрия Тетенькина замглавы Минприроды

Тетенькин ранее занимал пост генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока"
Глава Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин (в центре) Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Глава Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин (в центре)
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Тетенькина Дмитрия Дмитриевича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - говорится в документе.

Дмитрий Тетенькин возглавил КРДВ в апреле 2020 года, в январе 2021 года его сменил на этом посту Эдуард Черкин. До этого Тетенькин занимал должность советника главы Минвостокразвития РФ.

АО "Корпорация Дальнего Востока" является одним из институтов развития, созданных в структуре Минвостокразвития России. Корпорация является управляющей компанией, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего развития и свободного порта Владивосток в дальневосточных регионах. В начале апреля 2020 года АО "КРДВ" было поручено курировать и территории опережающего развития, которые будут создаваться в Арктической зоне Российской Федерации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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