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Дипломат РФ обвинила представителя ООН по Боснии и Герцеговине в провокации напряженности

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева призвала Валентина Инцко прекратить "ставить себя над законом и демократическими институтами правового государства"

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко своими действиями лишь провоцирует напряженность в стране. Такое мнение выразила во вторник заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Своими действиями он лишь провоцирует напряженность, никак не способствуя продвижению межнационального диалога, - сказала она. - Это видно на примерах его поручений и ультиматумов боснийским органам власти, а также инсинуаций на тему коллективной ответственности сербского народа за трагические последствия периода вооруженного конфликта".

Она призвала Инцко "прекратить выступать в роли самозваного генерал-губернатора, ставить себя над законом и демократическими институтами правового государства".

Теги
Босния и ГерцеговинаРоссия
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