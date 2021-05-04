Дипломат РФ обвинила представителя ООН по Боснии и Герцеговине в провокации напряженности

ООН, 4 мая. /ТАСС/. Высокий представитель ООН по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко своими действиями лишь провоцирует напряженность в стране. Такое мнение выразила во вторник заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Своими действиями он лишь провоцирует напряженность, никак не способствуя продвижению межнационального диалога, - сказала она. - Это видно на примерах его поручений и ультиматумов боснийским органам власти, а также инсинуаций на тему коллективной ответственности сербского народа за трагические последствия периода вооруженного конфликта".

Она призвала Инцко "прекратить выступать в роли самозваного генерал-губернатора, ставить себя над законом и демократическими институтами правового государства".