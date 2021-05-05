Лавров обсудит с главой МИД Палестины пути оздоровления ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики, который находится в российской столице с рабочим визитом.

В последний раз глава палестинского дипведомства посещал Москву в 2019 году для участия в 5-й сессии российско-арабского форума сотрудничества на министерском уровне. Основную повестку этого визита тогда составили аспекты палестино-израильского урегулирования.

Данная тема станет центральной темой и предстоящих переговоров Лаврова и аль-Малики. Кроме того, как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры уделят особое внимание вопросам восстановления палестинского национального единства и международной повестке дня."Будут детально рассмотрены усилия "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) и пути реализации российского предложения о проработке параметров министерского заседания "четверки" с привлечением к участию в его работе ряда арабских государств", - анонсировала дипломат.

Площадка для диалога

Москва неоднократно подчеркивала готовность вместе с другими участниками "квартета" содействовать налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе. Так, в частности, 26 января на открытых дебатах СБ ООН глава МИД России предложил провести весной или летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию, Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора арабской мирной инициативы.

В марте Россия подтвердила свою готовность выступить в качестве посредника в прямых контактах, предоставив сторонам конфликта московскую площадку. Прибывший в российскую столицу на переговоры с Лавровым в начале весны глава израильского дипведомства Габи Ашкенази в интервью ТАСС заверил, что Израиль определенно рассмотрит возможность такой встречи в зависимости от хода парламентских выборов в Палестине, которые изначально намечались на 22 мая.

"В конечном счете проблема не в том, чтобы собрать нас вместе - расстояние между Иерусалимом и Рамаллой составляет 10 миль. Вопрос в том, чтобы достичь прогресса. Наше решение вопроса - приступить к изменению сложившейся обстановки с помощью укрепления доверия. С этого следует начинать", - пояснял израильскую позицию министр.

Ситуация вокруг всеобщих выборов

Не останется без внимания и ситуация вокруг всеобщих выборов в Палестине, которые на днях вновь были перенесены на неопределенный срок.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов Палестинского законодательного совета уже истекли. Голосование было намечено на вторую половину мая, однако палестинский руководитель Махмуд Аббас объявил об отсрочке всеобщих выборов в Палестине до тех пор, пока "не будет гарантировано участие в выборах жителей Восточного Иерусалима". По его словам, Израиль отказался допустить проведение избирательной кампании в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме, в связи с чем международное сообщество должно оказать давление на еврейское государство.

Вектор двусторонних связей

Рамалла и Москва с начала этого года значительно усилили социально-экономические связи. Так, 11 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) информировал о регистрации министерством здравоохранения Палестины российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечалось, что это было осуществлено в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на палестинской территории. Первая партия вакцины была доставлена в страну 4 февраля. Однако, по данным европейских СМИ, массовая вакцинация была перенесена из-за задержек в доставке вакцины.