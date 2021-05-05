Умер председатель Заксобрания Камчатского края Валерий Раенко

ТАСС, 5 мая. Председатель Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко умер в среду после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Сегодня, 5 мая, ушел из жизни Валерий Федорович Раенко. Мудрый и авторитетный руководитель, честный и порядочный человек, он был всецело предан Камчатке. <...> Это огромная невосполнимая утрата для родных и близких, для всех, кто когда-либо трудился вместе с Валерием Федоровичем, для всей Камчатки", - говорится в сообщении.

Валерий Раенко родился 15 сентября 1955 года в Ростовской области, окончил Ростовский государственный мединститут и Дальневосточную академию государственной службы. Работал глааврачом в санэпидемстанциях на Камчатке, 10 лет занимал пост заместителя начальника, начальника управления здравоохранения администрации Камчатской области.

Возглавлял Законодательное собрание Камчатского края с 2011 года. Был председателем краевого парламента двух созывов, а до этого с 2007 года - первым заместителем председателя. На протяжении ряда лет возглавлял региональное отделение партии "Единая Россия".