Высокопоставленная делегация из Венесуэлы прибудет в Москву 14 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Высокопоставленные представители правительства Венесуэлы прибудут в Москву первым рейсом авиакомпании Conviasa, который должен состояться 14 мая. Об этом сообщил в четверг ТАСС посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Совсем скоро, ориентировочно 14 мая, состоится первый инаугурационный рейс венесуэльской государственной авиакомпании Conviasa в Москву. На борту лайнера вместе с возвращающимися на родину туроператорами в столицу России прибудут высокопоставленные представители венесуэльского правительства", - сказал он.

"Этому событию здесь придают особое значение, ведь воздушный мост между нашими странами - не просто путь к развитию туристических обменов, но и возможность расширения торговых, научных, образовательных и гуманитарных связей", - добавил посол.

3 мая министр туризма и внешней торговли Венесуэлы Али Падрон сообщил, что первый прямой пассажирский рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa прибыл из Москвы в Каракас.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Согласовано выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Москва - Каракас. Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

Венесуэла на ПМЭФ - 2021

По словам дипломата, Венесуэла направит представительную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Ближайшие месяцы обещают быть насыщенными в плане двусторонних делегационных обменов, например, по парламентской линии. Ожидаем представительную венесуэльскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме. На повестке дня контакты по линии различных министерств и ведомств в развитие результатов встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, состоявшейся в Каракасе 30 марта 2021 года", - отметил посол, добавив, что представителям двух стран "предстоит большая и интересная совместная работа".

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано проведение более ста дискуссий.