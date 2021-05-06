Слуцкий считает, что помощь США Украине пойдет во вред деэскалации в Донбассе

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Американская помощь Украине навредит процессу деэскалации в Донбассе, если будут поставки летальных вооружений, то это поспособствует только отдалению ДНР и ЛНР от Киева. Такое мнение в четверг высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Американская помощь Украине пойдет во вред процессу деэскалации в Донбассе. Вопрос: какая это будет помощь? Если речь идет о поставках летальных вооружений, то, очевидно, бряцание оружием не будет способствовать возвращению ДНР и ЛНР в зону полного влияния Киева", - сказал Слуцкий ТАСС.

Глава комитета напомнил, что нынешний президент США Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, "прилагал значительные усилия для отрыва Украины от России, чтобы вдруг не допустить ресоветизации [Украины], как выражалась госпожа [экс-госсекретарь США Хиллари] Клинтон".

"Нынешняя помощь по-прежнему направлена исключительно на реализацию этой концепции. США своими действиями не раз доказывали, что не заинтересованы в мирном решении внутриукраинского конфликта, им выгодно поддерживать активную военную фазу противостояния вблизи российских границ", - убежден Слуцкий. "Настоящая цель - не помощь Украине, а сдерживание России", - заключил политик.

Блинкен по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве сообщил, что Вашингтон изучает возможность активизации взаимодействия с Киевом в сфере безопасности и оказания ему помощи. Блинкен добавил, что этот вопрос недавно рассматривался на заседаниях НАТО и Группы семи.