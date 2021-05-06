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Обвинения Болгарии в причастности РФ к взрывам на заводах
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В НАТО солидарны с Болгарией в связи с заявлениями о причастности России к взрывам

Союзники выразили решительную поддержку Софии, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Страны - члены НАТО выразили солидарность с Болгарией в связи с заявлениями Софии о причастности России к взрывам на оружейных складах. Об этом заявила в четверг официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

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"Союзники по НАТО выразили озабоченность по поводу продолжающегося дестабилизирующего поведения России и выразили решительную поддержку Болгарии и солидарность с ней", - написала она в Twitter.

По словам Лунгеску, официальные лица Болгарии проинформировали Североатлантический совет о ситуации вокруг взрывов на оружейных складах.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления болгарской стороны о взрывах в январе прошлого года указывала на необходимость действовать в такой ситуации по линии правоохранительных органов, поскольку речь идет об уголовном преследовании. При этом она отметила слабую и расплывчатую доказательную базу следствия и охарактеризовала обвинения Софии как очередной элемент антироссийской кампании, за которой могут стоять представители политического истеблишмента этой страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "временные рамки с 2011 по 2020 год, в которые Болгария обвиняет граждан России в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны, создают ощущение, что София в своих обвинениях решила перещеголять Прагу".

Теги
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