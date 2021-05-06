Лукашевич указал участникам ОБСЕ, что у России нет обязательств в минских соглашениях

ВЕНА, 6 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг на онлайн-заседании постоянного совета этой региональной организации, что минские соглашения не содержат слов об обязательствах России.

"Призываем вчитаться в документы минского пакета. В них нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах Российской Федерации. Так, согласно Комплексу мер такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой", - подчеркнул постпред России.

Дипломат отметил, что Киев в попытках оправдать свое бездействие в выполнении минских договоренностей перекладывает ответственность на Россию. Он добавил, что в этом украинским властями подыгрывают зарубежные кураторы из числа некоторых государств - участников ОБСЕ, "которые сознательно манипулируют фактами и искажают суть минских соглашений". "Ничем другим нельзя объяснить призывы к России откликнуться на проявленный Украиной якобы "конструктивный подход" и выполнить некие обязательства по "Минску", - указал Лукашевич.

Лукашевич констатировал, что в урегулировании кризиса на Украине сохраняется тупиковая ситуация, поскольку Киев по-прежнему лишь имитирует стремление к миру, уклоняясь от диалога с Донецком и Луганском об условиях дальнейшего сосуществования. "При этом представители Украины продолжают оставаться единственными участниками переговоров, которые методично заявляют о стремлении изменить состав действующих форматов по урегулированию и переписать минские соглашения, а то и вовсе выйти из минского процесса", - отметил он.

Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею своих международных обязательств. Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые Москва считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.