Постпред России заявил о попытке Украины дезинформировать ОБСЕ из-за марша неонацистов

ВЕНА, 6 мая. /ТАСС/. Российская сторона рассмотрела очередную попытку дезинформации со стороны Украины в ОБСЕ на фоне марша украинских радикалов в честь создания украинской дивизии СС "Галичина". Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета этой региональной структуры.

"В ходе прошлого заседания постоянного совета уважаемый постоянный представитель Украины заявил, что в его стране "нулевая терпимость к неонацизму". Мы увидели очередную попытку представить дезинформацию. Как показывает практика, лишь международное давление на нынешнее руководство Украины способно заставить хотя бы публично отмежеваться от неонацистов. Это отчетливо проявилось в ситуации с маршем 28 апреля в Киеве, участники которого прославляли 14-ю гренадерскую украинскую дивизию войск СС "Галичина", - сказал Лукашевич.

Он пояснил, что власти Украины выступили с заявлениями, осуждающими состоявшееся мероприятие, лишь через два дня после того, как акция получила широкий международный резонанс и вызвала негативную реакцию ряда государств. Кроме того, как сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, марш 28 апреля проходил под охраной полиции, добавил Лукашевич. "А значит - при ее содействии. Участников марша не задерживали, акцию не прекратили. Более того - полиция помогла перекрыть центральные улицы Киева для беспрепятственного проведения шествия", - заметил постпред России.

Российский дипломат также выразил удивление отсутствием "реакции шведского действующего председательства ОБСЕ на проявления неонацизма на Украине". "Это особенно актуально в канун 76-летней годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне", - подчеркнул он.

В Киеве 28 апреля прошел марш, приуроченный к 73-й годовщине формирования командованием нацисткой Германии на территории оккупированной Украины дивизии СС "Галичина". В годы Великой Отечественной войны она входила в структуру войск Третьего рейха, за преступления против человечности данные формирования во всем мире признаны преступными, а также запрещены по украинским законам. За проведением мероприятия, в котором принимали участие несколько десятков человек, наблюдала полиция, однако никто, кроме возмущенных случайных прохожих, в него не вмешивался.