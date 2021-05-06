Постпред РФ заявил, что Запад хочет спровоцировать Дамаск давлением по химическому досье

ООН, 6 мая. /ТАСС/. Давление западных стран на Сирию по химическому досье направлено не на то, чтобы исключить его применение, а чтобы спровоцировать Дамаск на резкие шаги и таким образом решить свои политические задачи. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Полянский указал, что решение Конференции государств - участников Конвенции по запрещению химического оружия о поражении в правах Сирии в связи с тем, что Дамаск якобы скрывает данные об остающихся у него запасах химоружия, носило "абсолютно беспрецедентный характер". "Впервые в правах в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - прим. ТАСС) поражено суверенное государство, добросовестно соблюдающее конвенцию, - продолжил он. - Авторитету ОЗХО нанесен еще один удар, и последствия этого безответственного шага еще только предстоит осознать".

"Стало еще понятнее, чего на самом деле западные спонсоры этого решения добиваются: не того, чтобы на сирийской территории никем не применялось химоружие, их настоящая задача - спровоцировать Дамаск на резкие шаги и решить таким образом собственные политические задачи", - добавил Полянский, говоря о мотивах принятия такого решения.

21 апреля члены ОЗХО одобрили резолюцию, ограничивающую права и привилегии Сирии. В голосовании приняли участие 136 государств, поддержали резолюцию 87 из них. Россия и еще 14 стран высказались против документа, который лишает арабскую республику права участвовать в голосованиях на Конференции государств - участников ОЗХО и в Исполнительном совете организации, избираться в его состав, а также проводить на своей территории какие-либо мероприятия по линии конференции, совета и вспомогательных структур.