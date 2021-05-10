Лавров прибыл в Баку

БАКУ, 10 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в понедельник в Баку.

Вечером министр встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На 11 мая, завершающий день визита, запланированы переговоры Лаврова и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе поездки предполагается рассмотреть широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества России и Азербайджана, а также взаимодействие на международной арене. Приоритетное внимание будет уделено практическим аспектам реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года по Нагорному Карабаху.

5-6 мая российский министр посетил Ереван, где был принят армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра республики Николом Пашиняном.