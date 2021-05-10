Володин призвал страны выработать правила поведения и сохранить принципы ООН

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Государства, от которых зависит судьба мира, должны выработать стандарты и нормы поведения для сохранения доверия к международным организациям. С таким призывом в понедельник в своем телеграм-канале выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что в 1945 году после окончания Второй мировой войны была создана Организация объединенных наций. "Разгром фашизма и принятие представителями 50 государств Устава ООН определили конфигурацию послевоенного мироустройства", - указал Володин. При этом договоренности, затрагивавшие интересы третьих стран, "по сути проверялись на соответствие утвержденным в ООН принципам".

"Сегодня многие послевоенные соглашения, обеспечивавшие мир и безопасность, уходят в прошлое. Ослабевает влияние международных институтов. Их пытаются подвергнуть ревизии", - констатировал Володин. По его словам, это разрушает "фундамент, на котором было выстроено коллективное противодействие разного рода реваншистским проявлениям, возрождению нацизма". "В этой связи необходимо всегда помнить, сколько людей погибло во Второй мировой войне", - указал политик.

"Очень важно сегодня сделать все, чтобы не допустить отхода от основополагающих принципов ООН, коррозии стратегически важных договоренностей и утраты влияния доказавших свою эффективность международных структур. В первую очередь, ООН и его Совета Безопасности", - продолжил Володин. В связи с этим он напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина собрать саммит "пятерки" Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Британия, Франция). Спикер убежден, что "необходимо всем подтвердить верность принципам Устава ООН, взять на себя обязательства действовать строго в соответствии с ними, в том числе при выстраивании двусторонних отношений".

Володин подчеркнул, что "доверие к международным организациям будет разрушено, если государства, ответственные за судьбу мира, не выработают единые стандарты и правила поведения". По его мнению, "было бы правильно вместе искать решения, через которые каждая страна сможет эффективно развиваться, опираясь на национальное законодательство, сохраняя свои традиции, культуру, образ жизни", разделяя при этом общие ценности. В связи с этим председатель Госдумы выделил роль межпарламентских организаций.

"Депутаты, представляющие интересы граждан, должны сесть с коллегами из разных стран за общий стол и, понимая свою ответственность, сделать все для снижения напряженности и поддержания мира на планете. Что до сегодняшнего дня не сделали ни ПАСЕ, ни ОБСЕ. Не говоря уже о Европарламенте, погрязшем в обсуждении и принятии ангажированных политических решений", - резюмировал Володин.