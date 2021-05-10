Миссия РФ при ООН призвала назвать своими именами преступления ИГ в Сирии вслед за Ираком

ООН, 10 мая. /ТАСС/. Россия призвала Следственную группу ООН по расследованию преступлений ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") назвать своими именами преступления террористов в Сирии вслед за заявлением, что их действия против езидов в Ираке следует рассматривать как геноцид. С таким заявлением выступил в понедельник заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

"Приветствуем завершение подготовки "следственных резюме" по двум ключевым направлениям расследования: нападениям на общину езидов в Синджаре и убийств кадетов академии ВВС в Тикрите, - сказал он. - Ожидаем таких же быстрых результатов и по другим линиям расследования".

Кузьмин, в частности, отметил, что Следственная группа ООН начала работу по новым направлениям, включая расследование в связи с разработкой и применением химического и биологического оружия террористами. "Очень важно, чтобы все такие эпизоды были расследованы и все причастные привлечены к ответственности вне зависимости от того, где эти инциденты происходили, - продолжил российский дипломат. - Ведь ИГ хозяйничала не только в Ираке, но и в Сирии. Если в случае с Ираком вещи названы своими именами, как это отражено в докладе группы, то в Сирии, где также очень много свидетельств использования химоружия террористами, расследования неизменно "спускались на тормозах".

Кузьмин подчеркнул, что такая практика двойных стандартов недопустима. "Призываем с ней бороться", - подытожил он.

Ранее руководитель Следственной группы ООН по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности и военные преступления ИГ Карим Хан на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что удалось собрать достаточно доказательств, чтобы рассматривать действия террористов в отношении езидов в Ираке в 2014 году как геноцид.