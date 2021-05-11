Ответы кабмина на запросы депутатов будут даваться за подписью премьера или вице-премьеров

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Ответы на запросы депутатов Госдумы в правительство РФ будут даваться за подписью главы кабмина или вице-премьера, курирующего соответствующий вопрос. Об этом во вторник сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн со ссылкой на договоренность спикера нижней палаты и премьер-министра.

"Только что на Совете Госдумы [спикер нижней палаты парламента] Вячеслав Володин объявил, что отныне ответы на депутатские запросы в правительство будут даваться за подписью либо самого премьера, либо курирующего вице-премьера. Такая договоренность была достигнута им накануне с [премьер-министром] Михаилом Мишустиным", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, новый механизм будет "серьезно способствовать авторитету парламента".

Сейчас ответы на депутатские запросы также могут даваться за подписью министров и их заместителей.