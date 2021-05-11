Эксперт: конфликт Израиля и Палестины может вылиться в полномасштабную войну

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Противостояние Палестины и Израиля, обострившееся в последние дни, может привести к полномасштабному военному конфликту. Такое мнение во вторник в разговоре с ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Обстановка очень непростая. И перспективы ее развития тревожные и даже опасные, - сказал Быстрицкий. - Очередной виток арабо-израильского противостояния может обернуться полномасштабной войной, в которую втянутся очень многие участники. И как ее прекращать, с учетом многих факторов, непонятно".

Аналитик обратил внимание, что динамика развития конфликта указывает на его разрастание. Он также добавил, что пагубное влияние на ситуацию оказывает тот факт, что с обеих сторон сейчас идет формирование институтов власти. "И в Палестине, и в Израиле процесс формирования устойчивой власти не завершен. Это вносит разлад. И число различных участников конфликта очень велико, - указал Быстрицкий. - Это не просто противостояние двух сторон - ХАМАС и, условно, Израиля. Там все сложнее. Там есть палестинская молодежь, которая очевидным образом ведет самостоятельную линию. Это приводит к тому, что на конфликте все стремятся заработать политических очков".

Таким образом, по мнению эксперта, для снижения градуса противостояния необходимо добиться консолидации позиций в рядах каждой из противоборствующих сторон. В противном случае, может повториться ситуация 2014 года, когда Израиль на протяжении почти двух месяцев проводил в секторе Газа военную операцию "Нерушимая скала", в ходе которой на палестинскую территорию были, в частности, введены сухопутные силы израильской армии, отметил Быстрицкий.

Собеседник агентства отметил, что определенную стабилизирующую роль могу сыграть и внешние игроки. "Вполне возможно, что какая-то группа держав, в которую могли бы войти и Россия, и страны Европы, и США, и Турция, могла бы сыграть какую-то умиротворяющую роль в обуздании этой ситуации. Рычагов влияния для этого хватает. Например, финансовые ресурсы. Сами по себе палестинцы не могут существовать автономно, им оказывают значительную помощь из-за рубежа", - резюмировал эксперт.

Новый виток конфликта

Ситуация вокруг палестино-израильского конфликта начала обостряться с середины апреля, а 7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как сообщают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.

В ночь на 11 мая, как сообщила Армия обороны Израиля, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 200 ракет. Между тем, как информируют палестинские СМИ, в результате ответных ракетных обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, 25 человек, включая девять детей, погибли, еще 107 получили ранения.