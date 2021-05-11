Володин заявил, что дальнейшее присутствие России в ДОН будет угрожать ее безопасности

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сателлиты США смогут вести наблюдение за российской территорией и передавать собранные данные Вашингтону в том случае, если Россия продолжит оставаться участником Договора по открытому небу (ДОН), это нанесет ущерб ее безопасности. Об этом журналистам во вторник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам выходить [из договора] в любом случае необходимо, все иное наносит ущерб нашей безопасности. Если самолеты стран - сателлитов США будут летать над нашей страной и вести мониторинг, то о какой безопасности может идти речь?" - сказал Володин.

По его мнению, "Прибалтика и некоторые европейские страны будут докладывать своему хозяину за океаном", передавая США собранные сведения.

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН, Совет Думы принял решение рассмотреть документ на пленарном заседании нижней палаты 19 мая.

В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.