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Палестино-израильский конфликт

В посольстве РФ в Израиле не получали данных о пострадавших в обстрелах из Газы россиянах

Диппредставительство осуществляет постоянный мониторинг ситуации, отметили в организации

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. В посольстве РФ по состоянию на 11 мая нет данных о пострадавших в результате ракетных обстрелов из сектора Газа россиянах. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"По состоянию на 11 мая сведений о пострадавших из числа граждан Российской Федерации не поступало", - сказала собеседница агентства. "Со своей стороны, посольство России осуществляет постоянный мониторинг ситуации и призывает проживающих на территории Израиля российских граждан действовать в четком соответствии с рекомендациями израильских властей", - добавила она.

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ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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