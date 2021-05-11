В посольстве РФ в Израиле не получали данных о пострадавших в обстрелах из Газы россиянах

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая. /ТАСС/. В посольстве РФ по состоянию на 11 мая нет данных о пострадавших в результате ракетных обстрелов из сектора Газа россиянах. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в российском дипломатическом представительстве.

"По состоянию на 11 мая сведений о пострадавших из числа граждан Российской Федерации не поступало", - сказала собеседница агентства. "Со своей стороны, посольство России осуществляет постоянный мониторинг ситуации и призывает проживающих на территории Израиля российских граждан действовать в четком соответствии с рекомендациями израильских властей", - добавила она.