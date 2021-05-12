Глава комитета Думы считает, что власти Украины хотят "обезглавить" ОПЗЖ из-за ее усиления

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Украины хотят лишить партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) руководства и ресурсов на фоне ее усиления, из страны будут выдавливать всех неугодных. Такое мнение во вторник выразил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя предъявление обвинений в госизмене двум депутатам партии.

"Понятно, почему это делается. Нужно обезглавить партию, которая набирает очень серьезные уверенные рейтинги сейчас. Ее надо обезглавить, обезденежить, лишить разного рода информационных и других агитационно-пропагандистских ресурсов", - сказал Калашников ТАСС. При этом он согласился, что такие действия приведут к прекращению диалога Госдумы с Верховной радой. "К сожалению, это так, да. Если они разумных людей, таких как Медведчук и Козак, будут сажать", - добавил депутат.

"Я сразу говорил, как только у них закрыли телеканалы, что следующим шагом будет возбуждение дел уголовных", - продолжил глава комитета. По его словам, речь может даже идти об убийстве публичных людей в том случае, если против них нельзя выдвинуть обвинения. В качестве примера он привел убийство журналиста и писателя Олеся Бузины.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщили, что в доме главы политического совета ОПЗЖ, депутата Виктора Медведчука в Киеве проходят обыски. Почти сразу после появления этой информации генпрокурор страны Ирина Венедиктова заявила, что подписала документы о предъявлении обвинений двум депутатам, назвав лишь первые буквы их фамилий - "М и К". Позже депутат Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Медведчук и другой депутат Тарас Козак являются теми парламентариями, против которых возбуждено уголовное дело по факту госизмены.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против Медведчука и его жены Оксаны Марченко, которых обвиняют в финансировании терроризма. В том же месяце Зеленский ввел санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и их владельца - депутата Верховной рады от ОПЗЖ Козака.