Сенатор от Крыма призвала Запад дать оценку преследованию Виктора Медведчука на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное преследование украинскими властями депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его соратников по партии должно получить жесткие оценки, в том числе со стороны западных партнеров Киева. Об этом заявила во вторник ТАСС член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

"Предъявленное украинскими правоохранителями обвинение лидеру "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку является открытым политическим преследованием оппозиции, что является грубым нарушением прав человека, в частности - статей 18, 19 Всеобщей декларации прав человека, предусматривающей право каждого человека на свободу мысли и убеждений. Данное циничное преследование инакомыслия на Украине требует жесткой оценки в том числе со стороны западных партнеров", - сказала Ковитиди.

Она добавила, что "преследование членов "Оппозиционной платформы - за жизнь" также не согласуется с украинскими конституционными нормами, в частности, противоречит Ст.34 конституции Украины, гарантирующей гражданам Украины право на свободу мысли и слова, а также на свободное выражение своих взглядов и убеждений".

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила во вторник на своей странице в Facebook, что подписала документы о предъявлении обвинения двум депутатам парламента в связи с подозрениями их в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Она назвала лишь первые буквы фамилий депутатов - "М и К". Депутат Верховной рады от партии экс-президента страны Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко распространил в своем тelegram-канале информацию о том, что речь идет о депутатах Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.