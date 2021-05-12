Патрушев в Мурманске обсудит противодействие терроризму и экстремизму

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду, 12 мая, проведет в Мурманске совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза, "основное внимание планируется уделить дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений".

В совещании примут участие полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Гуцан, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Диверсификация в ОПК и безопасность на воде

Секретарь Совбеза РФ регулярно проводит совещания по актуальным вопросам безопасности в разных федеральных округах. На них Патрушев традиционно не только затрагивает текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же округе.

Одно из последних таких окружных мероприятий касалось ситуации в Уральском федеральном округе. Оно состоялось 23 марта в Ханты-Мансийске. При этом 14 апреля Патрушев провел в Севастополе отдельное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму.

Ситуацию в СЗФО секретарь Совбеза последний раз обсуждал в июне прошлого года. Из-за распространения коронавируса совещание проходило не в выездном формате, а по видео-конференц-связи. Патрушев тогда уделил особое внимание диверсификации производства на оборонных предприятиях. В частности, он указывал на трудности в данной сфере, связывая это в том числе с зависимостью от поставок иностранного оборудования и дефицитом компетентных маркетологов в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечал секретарь Совета безопасности, на Северо-Западе России 70% гражданской продукции среди предприятий ОПК приходится на судостроительную отрасль, тогда как оборонные заводы в других сферах "сталкиваются с существенными проблемами в процессе перепрофилирования". В то же время он подчеркивал, что "налаживание производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК поможет нивелировать негативные последствия, связанные с введением санкций, а также со срывом поставок иностранного оборудования и комплектующих в период пандемии коронавируса".

В числе основных тем прошлого совещания по ситуации в СЗФО была также безопасность на воде. Патрушев тогда заявлял, что риски незаконного вмешательства в деятельность водного транспорта на Северо-Западе России усиливаются, поэтому необходимо ужесточить контроль за обеспечением безопасности на таких объектах.

На том же совещании секретарь Совбеза потребовал усилить работу по декриминализации энергетической отрасли в СЗФО. В связи с аварией в Норильске он также указал главам регионов на необходимость жесткого контроля за состоянием энергетических объектов, актуализации планов ликвидации чрезвычайных ситуаций, немедленного информирования органов государственной власти о таких происшествиях.