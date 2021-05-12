Лавров и Гутерриш обсудят региональные кризисы и сотрудничество России и ООН

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш проведут в среду переговоры в Москве.

Пятый по счету визит генсека ООН проходит на фоне обострения палестино-израильского конфликта, состояния, как выразился сам Гутерриш, "ни мира, ни войны" в Сирии, эскалации напряженности на юго-востоке Украины, а также неурегулированности ситуации в Ливии, Йемене и Афганистане. Все это войдет в повестку встречи. Кроме того, как указали на Смоленской площади в преддверии переговоров, стороны обсудят вопросы повышения эффективности работы Организации и ее Совета Безопасности.

Ровесница Победы

Генсек ООН посещает Россию в дни, когда в стране все еще сохраняется атмосфера празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. История основания Организации и история Второй мировой войны неразрывно связаны, роль России как правопреемницы СССР в победе над нацизмом и в создании ООН подчеркивает и сам Гутерриш. "Вооруженные силы Советского Союза внесли решающий вклад в победу над нацизмом, и советский народ пережил огромные страдания, чтобы нацизм был побежден. Я хочу выразить глубокое восхищение этим вкладом", - отметил он в своем интервью российским СМИ.

По его словам, одной из целей визита и переговоров с главой МИД РФ является укрепление сотрудничества между Россией и ООН во всех сферах: обеспечение мира и безопасности во всех измерениях, устойчивое развитие, а также права человека.

По-прежнему нереализованной остается инициатива президента РФ Владимира Путина о проведении саммита пяти государств - постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция), который был отложен из-за пандемии коронавируса. Гутерриш считает, что такая встреча могла бы внести существенный вклад в решение проблем, стоящих перед мировым сообществом, и способствовала бы налаживанию рабочих отношений между руководствами стран - постоянных членов СБ ООН. Он уверен, что встреча лидеров "пятерки", где бы она ни проходила - в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке или же на другой площадке - стала бы позитивным шагом. Не исключено, что и этой темы коснутся делегации сторон.

Урегулирование на Украине

В конце февраля - начале марта после сохранявшегося какое-то время спокойствия вновь обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Интенсивные перестрелки, в которых обе стороны обвиняют друг друга, сопровождаются заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинской власти о необходимости пересмотреть минские соглашения, а также расширить число участников "нормандского формата", пригласив в него США, Великобританию и Канаду. В Москве такие предложения считают отказом Киева выполнять взятые на себя обязательства.

Генсекретарь ООН призывает к выполнению минских договоренностей. "Мы всецело поддерживаем полное выполнение минских соглашений, а также всецело поддерживаем дипломатические усилия в рамках "нормандского формата", - сказал он.

В ходе общения с российской прессой Гутерриш заявил, что Организация не претендует на главенствующую роль в урегулировании этого конфликта, но "лишь хочет быть полезной в том объеме, в котором участники "нормандского формата" сочтут эту роль полезной". Он высказал сомнения в том, что в ближайшем будущем будет достигнута договоренность по отправке миротворческих сил ООН на Украину.

Старейший конфликт Ближнего Востока

Внимание мировой общественности в последние недели было приковано к новому витку напряженности в отношениях палестинцев и израильтян.

7 мая столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами начались сразу в двух местах Восточного Иерусалима - у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей, что сопровождается акциями протеста местного населения и ожесточенными стычками, не затихающими с конца апреля. Как сообщают палестинские СМИ, израильские полицейские силой заставляли прихожан покинуть мечеть Аль-Акса, применяя при этом резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в результате чего сотни палестинцев получили ранения.

Россия выступила с осуждением нападений на мирных граждан и призвала стороны к сдержанности. С аналогичной позицией выступили и в ООН. Гутерриш призвал власти Израиля остановить выселение палестинцев из районов их проживания в Восточном Иерусалиме. По этому поводу выпустили совместное заявление и спецпредставители ближневосточного "квартета" международных посредников (РФ, США, ЕС, ООН), в котором, помимо приверженности идее двухгосударственного решения, выступили с призывом соблюдать и уважать статус-кво святых мест.

В начале года глава российского дипведомства, выступая на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, предложил провести весной-летом этого года министерскую встречу с участием "квартета". Созыв такого заседания представляется как никогда своевременным. Возможно, это также обсудят Лавров и Гутерриш.

Ситуация в Сирии

Работа Конституционного комитета Сирии, который должен выработать рекомендации по внесению поправок в основной закон республики, еще не завершена. Проходящие с периодичностью в несколько месяцев заседания пока не приносят конкретных результатов, однако в Москве считают, что не стоит в этом видеть трагедии.

В то же время, по мнению Гутерриша, ситуация в Сирии застыла в состоянии "ни мира, ни войны", политический процесс в арабской республике необходимо стимулировать. "Надеюсь, что мы сможем добиться того, чтобы руководимый сирийцами конституционный комитет работал эффективно. Я считаю, что сейчас это нужно сирийцам как никогда", - заявил он накануне визита в Москву.

Саммит Россия - США

В апреле президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Путиным предложил провести двусторонний саммит в третьей стране в предстоящие месяцы. Пока стороны изучают различные варианты и готовят повестку, политики и аналитики, предвкушая встречу, подчеркивают ее важность с учетом роста напряженности между Россией и Западом, а также с точки зрения роли стран в поддержании стабильности в мире.

Гутерриш отметил, что восстановление рабочих отношений между Россией и США было бы важно для всего международного сообщества. Генсек ООН указал на то, что, когда две сверхдержавы не могут взаимодействовать друг с другом, от этого страдает весь мир. "Когда мы становимся свидетелями различного рода конфликтов, отсутствие согласия между крупнейшими мировыми державами приводит к тому, что небольшие страны могут действовать в условиях полной безнаказанности", - подчеркнул глава Всемирной организации.