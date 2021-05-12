Комитет Госдумы одобрил обязанность кандидатов в депутаты декларировать цифровые активы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает обязанность кандидатов на выборные должности отчитываться по сделкам о приобретении цифровых валют. Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в отдельные законодательные акты РФ о выборах и референдумах в части необходимости представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Также кандидаты на выборные должности будут отчитываться об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

"Учитывая единую правовую природу декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера отдельными категориями должностных лиц и кандидатами, участвующими в выборах, в том числе в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, основанную на принципах публичности и открытости государственного управления (местного самоуправления), соблюдения прав и свобод граждан и организаций, законопроект направлен на поддержание данной системы", - говорится в пояснительной записке.