Глава Госсовета Крыма: отстаивание Русского мира является единственным путем для Донбасса

ЛУГАНСК, 12 мая. /ТАСС/. Отстаивание интересов Русского мира является единственным путем для республик Донбасса. Об этом заявил в среду на торжественном собрании по случаю Дня Луганской народной республики (ЛНР) председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Жесткое последовательное отстаивание наших интересов, интересов Русского мира, наших традиционных ценностей - вот наш единственный путь. Я верю в будущее ЛНР, ДНР. Этот путь непростой, но он обязательно завершится победой и возвращением в лоно матери", - приводит агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ) слова Константинова.

Он добавил, что Луганскую и Донецкую народные республики и Крым объединяет общая история. "Мы, по сути, один народ, и вся наша совместная история пропитана очень важными историческими скрепами. Но урок украинского кризиса очень важно нам вынести, чтобы все те невзгоды, которые выпали на судьбы Луганска, Донецка, не прошли даром. Это есть тот урок, который мы должны вынести, мы должны отстаивать права русскоязычных, которые испытывают колоссальный гнет, находясь на Украине. Колоссальный", - отметил он.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В честь референдумов 2014 года праздник День республики отмечается в ДНР 11 мая, а в ЛНР - 12 мая.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.