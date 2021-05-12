Толстой: глава БДИПЧ заверил парламентариев РФ в беспристрастности работы бюро

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские парламентарии в среду провели встречу с главой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, который заверил их в беспристрастности и объективности работы бюро. Об этом в среду сообщил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой.

"Новоизбранный глава БДИПЧ заверил российскую делегацию в беспристрастности и объективности работы бюро, готовности к взаимному сотрудничеству с Государственной думой", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

Вице-спикер на встрече подтвердил готовность пригласить миссию БДИПЧ для наблюдения за выборами в Госдуму в сентябре этого года.

"Совместно с председателем комитета по международным делам Госдумы Леонидом Слуцким и заместителем председателя международного комитета Совета Федерации Владимиром Джабаровым подробно разъяснили Маттео Мекаччи и членам его делегации выборное законодательство России, а также необходимость неполитизированного и объективного наблюдения за электоральными процессами в нашей стране", - резюмировал Толстой.

Слуцкий в свою очередь заметил, что "БДИПЧ ОБСЕ традиционно является непростым партнером для России". "Со своей стороны призвали к отказу от двойных стандартов, заведомо политизированных подходов и концентрации непосредственно на мониторинге за избирательным процессом", - написал глава комитета в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш сообщила ТАСС, что Мекаччи ненадолго посетит с визитом Москву с 12 мая. По ее словам, помимо ряда встреч в Министерстве иностранных дел РФ, он намерен пообщаться "с разными членами избирательной администрации страны", а также встретиться с представителями нескольких организаций гражданского общества.

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