Замглавы МИД РФ и президент Танзании обсудили подготовку саммита РФ - Африка в 2022 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в среду на встрече в Уганде с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан проблемы безопасности в Африке и задачи подготовки второго саммита Россия - Африка в 2022 году.

"Обсуждены актуальные вопросы африканской повестки дня, в том числе проблематика коллективной безопасности, миротворческие шаги по урегулированию существующих между странами континента противоречий, продвижение интеграционных процессов. При этом особое внимание было уделено задачам подготовки второго саммита Россия - Африка в 2022 году", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как информировали в дипведомстве, встреча состоялась в Кампале на полях торжественных мероприятий по случаю вступления в должность президента Уганды Йовери Кагуты Мусевени.

"В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Дар-эс-Салама на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-танзанийских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - добавили в МИД РФ.