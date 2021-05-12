Посольство РФ: Лондон не демонстрирует подлинной озабоченности темой кибербезопасности

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. МИД Великобритании выступает с пропагандистскими заявлениями, не демонстрируя подлинной озабоченности проблемой кибербезопасности. Такое мнение высказали в посольстве РФ в Лондоне, комментируя высказывания, сделанные главой Форин оффиса Домиником Раабом на состоявшейся в среду конференции Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Великобритании CyberUK 2021.

"Понимая глобальный характер киберугрозы, мы стремимся к равноправному и конструктивному взаимодействию всех заинтересованных сторон, но - в случае выступления министра иностранных дел Великобритании - слышим в ответ предостережение от того, что "Россия заполнит многосторонний вакуум", - отметили российские дипломаты. - Так чего же на самом деле хочет Лондон? Нам остается рассматривать подобные нападки только как пропагандистский шаг, а не подлинную озабоченность проблемой кибербезопасности".

В посольстве выразили сожаление по поводу того, что британские власти "продолжают необоснованно использовать Россию в качестве негативного примера". В своей речи глава британского МИД утверждал, что действия РФ и Китая в киберпространстве направлены на подрыв основ демократических обществ. Он также говорил, что такие страны, как Россия, якобы покрывают киберпреступников, действующих на их территории, вместо того, чтобы их преследовать. При этом, как указали российские дипломаты, британские власти ни разу не обращались за содействием в работающий с 2018 года Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, хотя им хорошо известно о его существовании.

"Великобритания, однако, до сих пор даже не попыталась обратиться в этот центр, предпочитая громкие заявления и туманные намеки на "укрывание преступников". При этом со своей стороны Лондон считает возможным попросту игнорировать конкретные запросы о правовой помощи - в настоящее время порядка 50 наших обращений о выдаче людей, совершивших преступления в России, остаются без ответа", - отметили в посольстве.

Дипломаты также обратили внимание на необходимость обсуждения вопросов кибербезопасности в многостороннем формате, в том числе в ООН.

"Мы последовательно выступаем за принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, закрепляющих в цифровой сфере принципы неприменения силы, уважения суверенитета государств, невмешательства в их внутренние дела, соблюдения прав человека, - говорится в комментарии. - По российской инициативе под эгидой ООН создана рабочая группа, которая приняла доклад, направленный на предотвращение конфликтов в информпространстве, недопущение его милитаризации и использование информационных технологий исключительно в мирных целях. В июне этого года соберется новая группа с расширенным мандатом".