Первый замминистра ЖКХ Крыма станет гендиректором ГУП "Вода Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая. /ТАСС/. Владимир Баженов, генеральный директор предприятия "Вода Крыма", являющегося крупнейшей в регионе организацией по обслуживанию водопроводов, подал заявление на увольнение после смягчения введенных из-за засухи графиков подачи воды на полуострове, сообщил в четверг на совещании глава Крыма Сергей Аксенов.

"Владимир Викторович Баженов по возрасту и по самочувствию заявление на увольнение подал. Мы договорились, проговорили, будет назначен Новик Максим Владимирович руководителем ГУПа "Вода Крыма". Отработали системно, Владимир Викторович прошел сложный этап, был на своем месте в ответственное время", - сказал он, уточнив, что новый руководитель займет свое кресло уже в четверг.

45-летний Максим Новик сейчас занимает пост первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма. С 1998 года он работал в государственных и частных строительных компаниях на должностях от инженера до главного инженера. С 2012 года стал старшим судебным экспертом в Крымском научно-исследовательском институте судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, с 2018 года - заместитель генерального директора по строительству "Воды Крыма", а с сентября 2020 года по апрель 2021 года занимал пост директора Симферопольского филиала предприятия.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах ввели графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить, летом предполагается возобновление круглосуточной подачи воды. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки.