Песков: Россия прикладывает усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить действия, ведущие к жертвам с обеих сторон. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны [палестино-израильского конфликта] к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения, - сказал представитель Кремля. - В России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет".

Стороны палестино-израильского конфликта должны осознать, что нет никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования, отметил пресс-секретарь президента.

"Пока главное, чтобы сами стороны конфликта пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования в фарватере решений и договоренностей ООН не существует", - сказал представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что РФ прикладывает соответствующие усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта. "Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны [палестино-израильского конфликта] к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения, - сказал пресс-секретарь президента РФ. - В России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет".

Комментируя вопрос, стоит ли международному сообществу или России изменить подходы к влиянию на стороны конфликта, Песков ответил: "Очевидно, что сейчас горячая стадия конфликта, но все прикладывают те усилия, которые могут".

С 10 мая израильская армия и палестинские радикалы в секторе Газа не прекращают обмен ракетными ударами, которые последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев. Согласно данным Израиля, за это время по его территории было выпущено свыше 1,6 тыс. ракет, убиты шесть израильтян. Командование израильской армии в настоящее время рассматривает вопрос о проведении наземной операции в Газе.