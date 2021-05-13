Мишустин поручил учесть предложения депутатов в поручениях по итогам отчета в Госдуме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета кабмина перед Государственной думой поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко обобщить все инициативы депутатов, учесть их и подготовить соответствующий перечень поручений.

Открывая в четверг заседание кабинета министров, премьер напомнил о состоявшемся накануне отчете. Во время мероприятия прозвучали предложения депутатов по ряду важных вопросов, добавил он.

"Дмитрий Юрьевич, надо обобщить все инициативы наших коллег из Думы, проработать их и подготовить перечень поручений по итогам отчета, - обратился Мишустин к Григоренко. - И, конечно, учесть эти предложения в работе правительства, при выработке решений".