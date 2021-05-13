{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поручил учесть предложения депутатов в поручениях по итогам отчета в Госдуме

Обобщить все инициативы депутатов и учесть их премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета кабмина перед Государственной думой поручил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко обобщить все инициативы депутатов, учесть их и подготовить соответствующий перечень поручений.

Открывая в четверг заседание кабинета министров, премьер напомнил о состоявшемся накануне отчете. Во время мероприятия прозвучали предложения депутатов по ряду важных вопросов, добавил он.

"Дмитрий Юрьевич, надо обобщить все инициативы наших коллег из Думы, проработать их и подготовить перечень поручений по итогам отчета, - обратился Мишустин к Григоренко. - И, конечно, учесть эти предложения в работе правительства, при выработке решений".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Палестино-израильский конфликт
Песков: Россия прикладывает усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта
Сторонам конфликта нужно осознать безальтернативность дипломатических средств урегулирования, добавил пресс-секретарь президента
Читать полностью