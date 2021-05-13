Песков сравнил правительство Мишустина с пожарной командой в борьбе с кризисом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Работа правительства Михаила Мишустина позволяет России с минимальными потерями проходить кризис, связанный с пандемией коронавируса. Такое мнение в четверг высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отчет кабмина в Госдуме.

Как правительство работало в 2020 году:

Как правительство работало в 2020 году: результаты в цифрах и фактах

"Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной, пожарной команды", - сказал он. Представитель Кремля отметил, что пандемия спровоцировала совершенно беспрецедентный мировой кризис.

"Но все-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти - и проходим мы через этот период - наверное, с минимально возможными потерями", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал важным и то, что "правительство уже сейчас говорит о необходимости выхода на траекторию роста и верстает свои планы именно как планы роста". "Безусловно, это уже неоднократно получало позитивную оценку президента", - сказал Песков.

Мишустин 12 мая выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год.