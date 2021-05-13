Песков заявил, что Путин не обсуждает с губернаторами назначение полпредов в округах

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Назначение полномочных представителей президента РФ в федеральных округах не обсуждается с губернаторами, а является прерогативой главы государства. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, обсуждал ли Владимир Путин кандидатуру нового полпреда в Сибирском федеральном округе (СФО) с губернаторами Красноярского края Александром Уссом и губернатором Омской области Александром Бурковым, с которыми встречался 11 и 12 мая. "Эта тема (назначение полпреда в СФО) не обсуждается с губернаторами, это не входит в прерогативу губернаторов, это является исключительно прерогативой главы государства", - объяснил Песков.

Он пообещал, что когда будет принято решение о назначении полпреда в СФО, о нем будет сообщено.

9 апреля Путин освободил от должности полпреда в этом округе Сергея Меняйло, назначив его врио главы Северной Осетии. С тех пор должность полпреда остается вакантной.