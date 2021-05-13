В СФ предложили вновь обсудить принятие Европейской конвенции об избирательных стандартах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Россия готова вернуться к вопросу принятия Европейской конвенции об избирательных стандартах для того, чтобы улучшить международное наблюдение за выборами и установить единые правила мониторинга выборов и оценки их результатов. Об этом заявил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Естественно, мы выступаем за равноправный и честный диалог с другими международными партнерами, в том числе с ОБСЕ и Советом Европы. С ними мы можем поделиться нашими соображениями, как улучшить электоральный мониторинг. Такой опыт у России есть. Наша страна, например, еще в 2002 году предлагала членам Совета Европы принять Европейскую конвенцию об избирательных стандартах. Готовы вернуться к этому вопросу", - сказал Карасин в ходе выступления на международной научно-практической конференции "Технология избирательного процесса и мониторинга выборов".

Сенатор убежден, что необходимо выработать совместные меры по реформированию института международных наблюдателей. По мнению Карасина, основой общих предложений мог бы стать опыт Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, в рамках которой уже 15 лет функционирует Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА.

Политик также считает возможным активизировать работу по присоединению иных государств к Конвенции СНГ о стандартах свободных демократических выборов. "Следовало бы более настойчиво продвигать возможности института мониторинга МПА СНГ в качестве организатора международных миссий в различных странах с соответствующим увеличением его финансирования", - сказал он, добавив, что важно и на национальном уровне прорабатывать законодательные меры, препятствующие прямому иностранному влиянию на избирательный процесс.

По мнению сенатора, необходимо стремиться к тому, чтобы повысить роль в международных наблюдательных миссиях тех государств ОБСЕ, которые признают внешнее наблюдение за выборами на уровне своего национального законодательства. "Нелишне было бы подумать и о том, почему сегодня в составе наблюдательных миссий доминируют государства, законодательно не признающие внешнее наблюдение. А именно представители этих стран - Германии, Дании, Канады, США, Франции, Швеции и ряда других - регулярно оказываются в числе записных критиков выборов в России и на пространстве СНГ", - отметил глава международного комитета СФ.

Он добавил, что сенаторы комитета готовы оказывать всестороннее содействие партнерам по развитию института международного наблюдения за выборами и делиться опытом противодействия внешнему вмешательству в дела суверенных государств.

О предложении России по конвенции

Россия в 2002 году предложила членам Совета Европы принять Европейскую конвенцию об избирательных стандартах. В ней, в частности, предлагалось детально урегулировать вопрос установления границ на иностранное вмешательство в избирательный процесс. За основу российского проекта были взяты соответствующие положения Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ.

Как отмечается в документах, подготовленных к научно-практической конференции, первоначально ПАСЕ рекомендовала Комитету министров Совета Европы предпринять шаги по выработке общеевропейского документа о стандартах выборов, который опирался бы и на российскую правовую инициативу. Но впоследствии российской стороне дали понять, что подобный документ является преждевременным. При поддержке стран - членов Евросоюза и США Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ начало продвигать Декларацию принципов международного наблюдения за выборами и Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами, разработанные американским Национальным демократическим институтом в 2005 году.