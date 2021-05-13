Вологодский облизбирком утвердил новые составы 27 ТИКов до 2026 года

ВОЛОГДА, 13 мая. /ТАСС/. Вологодская областная избирательная комиссия утвердила новые составы 27 территориальных избирательных комиссий (ТИК) со сроком полномочий на 2021-2026 годы. Им предстоит принять участие в организации и проведении выборов депутатов Госдумы, полного состава Вологодского заксобрания, говорится в сообщении пресс-службы областного избиркома.

"Решения приняты в связи с окончанием в мае 2021 года срока полномочий ТИК их предыдущих составов. Рабочая группа по формированию территориальных избирательных комиссий Избирательной комиссии Вологодской области рассмотрела 280 пакетов документов по кандидатурам. Предложенные парламентскими политическими партиями кандидатуры назначены в составы каждой ТИК в приоритетном порядке. Большинство членов территориальных избирательных комиссий нового состава имеют опыт работы в избиркомах", - привела пресс-служба слова председателя облизбиркома Дениса Зайцева.

Как уточнили ТАСС в облизбиркоме, большинство председателей ТИКов сохранили свои посты. Они сменились лишь в трех комиссиях, где прежние председатели попросили об отставке в связи с выходом на пенсию или переходом на другую работу. Формирование комиссий будет завершено в июне, когда будет сформирован состав последней 28-й комиссии Вытегорского района, она формировалась позднее. Областной избирком отработает свой пятилетний срок в нынешнем составе до декабря этого года.