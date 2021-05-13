Около 1 млн человек приняли участие в тестировании онлайн-голосования

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Почти 1 млн граждан приняли участие в общероссийском тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по состоянию на день четверга. Тестовое голосование стартовало на сайтах vybory.gov.ru и mos.ru в 08:00 мск 12 мая и продлится до 20:00 мск 14 мая.

"Записалось для участия в тестировании 2 млн 331 тыс. 872 избирателя, к сегодняшнему моменту проголосовало чуть менее миллиона, то есть уже более 40%", - сказал член Центризбиркома России Антон Лопатин в ходе круглого стола "Выборы для людей: новое качество избирательной системы РФ".

По его словам, интерес к онлайн-голосованию среди граждан растет, такой масштаб нагрузки система ДЭГ еще не испытывала.

Прием заявлений от граждан на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования проходил с 21 апреля по 7 мая. Подать заявление на портале gosuslugi.ru мог любой гражданин РФ, имеющий подтвержденную учетную запись. Для жителей Москвы такая возможность была предусмотрена на портале mos.ru. В тестировании могут принять участие жители всех регионов России. В ходе тестирования будут полностью воспроизведены все этапы голосования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.