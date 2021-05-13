Захарова: список соболезнующих в мире в связи с трагедией в Казани ежеминутно пополняется

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия получает огромное количество слов поддержки в связи с трагедией в казанской школе, список соболезнующих ежеминутно пополняется. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы сказать, что мы получаем огромное количество слов поддержки в эти минуты со всего мира. Эти слова продолжают поступать. Это слова соболезнования, слова понимания, поддержки, сочувствия, - сказала она. - Список тех, кто направляет подобные послания, пополняется ежеминутно".

"Позвольте перечислить некоторых из них: генеральный секретарь ООН, председатель Европарламента, генеральный секретарь Совета Европы, главы государств: Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан, Финляндия, Южная Осетия, Абхазия, многие другие государства. Премьер-министры, министры иностранных дел. Литва, Сербия, и Турция, Финляндия, Швеция, Эстония и так далее. Послы и посольства иностранных государств, аккредитованных в России. Они направляют в наш адрес слова сочувствия и поддержки", - продолжила Захарова.

Дипломат отметила, что не остались в стороне и простые граждане, общественные деятели. Они несут цветы, свечи, детские игрушки к посольствам и консульствам России за рубежом, оставляют послания в электронных книгах соболезнования или пишут на своих страницах в социальных сетях, рассказала она.

"В это дни, эти минуты мы едины в нашем неприятии подобных преступлений. Мы вместе с родственниками жертв и пострадавших. И мы чувствуем эту поддержку по всему миру. Хотела бы поблагодарить тех, кто направил столь искренние и пронзительные слова в адрес нашей страны, нашего народа", - заключила Захарова.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 пострадавших находятся в больницах. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.