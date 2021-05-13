Лавров 19-20 мая примет участие во встрече Арктического совета в Исландии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на встрече Арктического совета в Рейкьявике, которая состоится 19-20 мая. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19-20 мая состоится рабочий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Исландию, где пройдет его участие во встрече Арктического совета на уровне руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов организации. На встрече в Рейкьявике министры обсудят возможности развития сотрудничества арктических государств, координации действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций коренных народов Севера", - проинформировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что в ходе мероприятия будут представлены достижения Арктического совета и его вспомогательных органов за два прошедших года.

"В ходе сессии ожидается подписание декларации, в которой арктические государства подтвердят приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, обрисуют основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Особое внимание планируется уделить вопросам природоохранной деятельности, повышению адаптации и устойчивости региона к последствиям климатических изменений, реализации намеченных проектов сотрудничества. Впервые в истории Арктического совета будет представлен документ перспективного планирования, стратегический план действий организации на последующие 10 лет", - добавила дипломат.

Захарова напомнила, что по итогам встречи председательство в организации, которая отмечает в 2021 году свой 25-летний юбилей, перейдет на два года к России. "В качестве председателя Россия продолжит работу по обеспечению устойчивого развития региона в трех измерениях: экономическом, природоохранном и социальном. Особое внимание планируется уделить вопросам повышения уровня жизни проживающего в Арктике населения, создание условий для развития языков, культуры, традиций коренных народов Крайнего Севера", - отметила она.

В ходе мероприятия у Лаврова, который возглавит российскую делегацию, планируются и двусторонние переговоры, сообщила Захарова. Помимо уже анонсированной встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном планируются и другие контакты, отметила официальный представитель МИД.