Захарова: позиция властей балтийских стран не помешала отметить 9 Мая в Прибалтике

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Попытки властей Латвии, Литвы и Эстонии нивелировать значение Дня Победы не помешали российским соотечественникам организовать торжественные мероприятия. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытки властей ряда прибалтийских государств нивелировать значение праздника и нередко открыто препятствовать проведению соответствующих мероприятий не помешали нашим соотечественникам в организации торжеств", - сказала она.

Дипломат обратила внимание, что, несмотря на полицейское оцепление памятника советским воинам - освободителям в Риге, соотечественники приносили цветы и участвовали в акциях с портретами ветеранов. "В ночь на 10 мая волонтеры разложили принесенные цветы вокруг памятника в форме Красной Звезды", - напомнила она.

При этом в Таллине, по ее словам, 9 мая к монументу "Бронзовый солдат" пришли не менее 35 тыс. человек. "Несмотря на действующие ограничения в Литве, представители нашей общины и литовцы возложили цветы к советским воинским захоронениям на кладбище в Вильнюсе, а также в других городах страны", - добавила Захарова.