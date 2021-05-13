Лавров проведет переговоры с главой МИД Алжира 21 мая в Москве

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 21 мая в Москве переговоры с алжирским коллегой Сабри Букадумом, обсудит двусторонние и региональные вопросы. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 мая уже в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Алжира. В развитие регулярного политического диалога главы внешнеполитических ведомств рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной повестки дня", - отметила она.

Дипломат указала, что за 20 лет с момента подписания в 2001 году двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве Москве и Алжиру "удалось сделать многое для укрепления межгосударственного сотрудничества" в торгово-экономической, военно-технической, научной и гуманитарной сферах. "Исходим из того, что результатом предстоящих переговоров станет дальнейшее укрепление многопланового российско-алжирского взаимодействия", - подчеркнула официальный представитель.

По словам Захаровой, российская сторона также высоко ценит вклад Алжира в обеспечение региональной стабильности в Северной Африке и в борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахельской зоне. "Мы высоко оцениваем посреднический потенциал этой страны в деле мирного урегулирования наиболее опасных конфликтов на Африканском континенте, в том числе ливийского и малийского", - добавила она.