Захарова назвала ложью заявления Госдепа о нарушении прав американских журналистов в РФ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Заявления Госдепартамента США о том, что в России якобы нарушаются права американских журналистов, в частности журналистов "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом), являются ложью. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот эти стоны о воспрепятствовании у нас журналистской работе и использование в качестве примера "Радио Свобода" - это выдумка, это ложь. Мы приветствуем деятельность американских медиа в нашей стране наравне с другими иностранными корпунктами, корреспондентами, журналистами", - указала дипломат.

Как отметила Захарова, от американских журналистов требуется лишь соблюдать российское законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов, в частности правильно маркировать публикуемые материалы. "Мы считаем эти требования легко выполнимыми в свете положений американских законов в этой области, которые предусматривают значительно более жесткие условия регистрации и отчетности иноагентов", - подчеркнула она.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, в отношении ООО "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" составлено 466 протоколов об административном правонарушении. Из них 390 - за неисполнение требований закона о маркировке информации СМИ-иноагента и 76 - за повторное неисполнение требований.

Материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что подобные публикации преследуют интересы других государств.