МИД России встревожен обострением обстановки на венесуэльско-колумбийской границе

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия выражает обеспокоенность усугублением ситуации на границе Венесуэлы и Колумбии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Власти РФ] весьма встревожены обострением обстановки на венесуэльско-колумбийской границе, где Вооруженные силы Венесуэлы в течение нескольких недель противостоят попыткам прорыва на свою территорию из соседней страны незаконных вооруженных формирований и преступных группировок, которые занимаются наркотрафиком", - сказала она. "Дальнейшая деградация ситуации может иметь крайне негативные последствия для региональной стабильности и безопасности", - добавила Захарова.

Дипломат призвала власти Колумбии проявить добрую волю в ответ на инициативу по нормализации положения в приграничных районах венесуэльских партнеров, что отвечало бы интересам самой Колумбии. "Мы рассчитываем, что указанные инциденты будут тщательно расследованы, колумбийские власти примут меры для недопущения повторения подобных трагических событий", - подчеркнула она.

Дипломатические отношения между Венесуэлой и Колумбией были разорваны в феврале 2019 года, когда колумбийская администрация признала занимавшего тогда пост спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом Боливарианской Республики. Позже Каракас несколько раз безуспешно предлагал Боготе восстановить отношения.

В конце марта министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил о ликвидации в приграничных районах участников незаконных вооруженных группировок. В ходе столкновений погибли несколько венесуэльских военнослужащих. По словам министра, бандформирования занимаются незаконным оборотом наркотиков, вымогательством, похищениями людей, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией подростков, контрабандой и незаконной добычей полезных ископаемых.