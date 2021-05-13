Захарова заявила, что спецслужбы США манипулируют угрозой кибератак для выбивания средств

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США манипулирует внешней угрозой, связанной с хакерскими нападениями, для выбивания дополнительных средств из бюджета. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разведсообщество США попросту использует так называемый чужой флаг, как принято говорить в этой среде, для провокаций, которые приписываются неким врагам, чтобы наряду с решением оперативных задач выбить больше средств из бюджета", - указала дипломат, комментируя сообщения о взломе производителя программного обеспечения SolarWinds.

По словам Захаровой, обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований и выглядят все более абсурдно. "Администрация [президента США Джо] Байдена именно в такой стилистике пресловутых "хайли лайкли", в традициях обвинять Москву во всех мыслимых и немыслимых грехах обосновала 95-ю волну антироссийских санкций хакерским взломом соответствующего оборудования SolarWinds", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России санкции, мотивировав это решение в том числе обвинениями в причастности российской разведки к взлому SolarWinds. Москва эти доводы неоднократно отвергала.