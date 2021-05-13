МИД призвал США не мешать диалогу по проверкам в рамках Конвенции о биологическом оружии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия надеется, что США не станут препятствовать переговорам по введению протокола о проверках в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разработка юридически обязывающего протокола с эффективным механизмом проверки к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия является одним из приоритетов нашей страны в контексте укрепления соответствующей конвенции. <...> Намерены внести на рассмотрение государств - участников конвенции проект решения в отношении переговоров по протоколу для принятия на обзорной конференции в 2022 году", - сказала она.

Как отметила Захарова, Вашингтон последовательно блокирует любое возобновление переговоров по данному протоколу. "Мы рассчитываем на то, что возобладает здравый смысл и США как депозитарий КБТО вместо блокировки работы над документом внесут свой конструктивный вклад в укрепление режима конвенции", - подчеркнула дипломат.