Депутаты думы ХМАО выступили против объединения округа с ЯНАО и Тюменской областью

ТАСС, 13 мая. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) на заседании фракции "Единая России" выступили против ликвидации ХМАО и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с последующим объединением регионов с Тюменской областью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии в четверг.

Предложение о ликвидации Ямала и Югры как самостоятельных регионов ранее озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, существование отдельных северных регионов нецелесообразно, их нужно объединить с Тюменской областью.

"Депутатская фракция "Единая Россия" в Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры против данной инициативы. Никаких предпосылок для ликвидации Югры и Ямала нет - ни экономических, ни социальных, ни политических, ни юридических. В соответствии с Конституцией РФ сложилась устоявшаяся структура по организации и управлению регионами, системой экономики и взаимоотношений между ними, со своими социально-экономическими программами, принятыми решениями и обязательствами", - цитирует пресс-служба руководителя депутатского объединения "Единая Россия" Наталью Западнову.

По ее словам, единственным решающим фактором по созданию "тюменской матрешки" является мнение граждан.

Председатель думы Югры Борис Хохряков добавил, что автономные округа и Тюменская область юридически и экономически самостоятельные регионы, где есть собственные системы социальной помощи, выстроены межнациональные отношения и устроены системы управления. "Кроме того, объединение трех регионов приведет к созданию огромной территории, в разы превышающей площадь большинства европейских стран. Управлять ей из одного центра практически невозможно. Вопрос по укрупнению субъектов возникает исключительно накануне выборов, но решающее мнение здесь принадлежит не отдельным политикам, а консолидированной позиции граждан", - приводит пресс-служба слова Хохрякова.

На тему объединения регионов высказались и депутаты Тюменской областной думы. По словам депутата Андрея Моргуна, тема объединения округов с Тюменской областью "не имеет под собой реальных оснований". Да, безусловно, существуют политические силы, заинтересованные в таком варианте развития событий, - ведь наши регионы далеко небедные в масштабах страны, а там, где крутятся большие бюджеты, всегда есть желающие прибрать их к рукам. Печально, что эти провокаторы - по-другому их не назвать - забывают, что на эту тему уже не раз высказывался президент страны. И он четко дал понять: любое изменение статуса-кво возможно только на основе всеобщего волеизъявления жителей этих территорий", - сказал Моргун, отметив, что югорчане с ямальцами дорожат собственной северной самодостаточностью.