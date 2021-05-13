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В МИД заявили, что решение суда Дании осудить россиянина наносит ущерб отношениям стран

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва рассматривает решение датского суда как "яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решение суда датского города Ольборг приговорить к трем годам лишения свободы российского гражданина Алексея Никифорова "за передачу информации" будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная активность датских спецслужб очень похожа на охоту на ведьм, она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двусторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает решение датского суда как "яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад", а также как попытки руководства страны в любом вопросе отыскать "российский след". "Теперь дошли до наших соотечественников, которые на законных основаниях занимаются научной деятельностью на территории королевства", - отметила она.

10 мая суд Ольборга приговорил Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в течение семи дней в закрытом режиме с 13 апреля. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Россиянин живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень Технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

Теги
ДанияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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