В МИД заявили, что решение суда Дании осудить россиянина наносит ущерб отношениям стран

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Решение суда датского города Ольборг приговорить к трем годам лишения свободы российского гражданина Алексея Никифорова "за передачу информации" будет иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобная активность датских спецслужб очень похожа на охоту на ведьм, она ставит под удар работу российских ученых в Дании, наносит ущерб научно-техническому сотрудничеству и неизбежно будет иметь еще более негативные последствия для двусторонних отношений, и без того омраченных неконструктивной позицией официального Копенгагена", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва рассматривает решение датского суда как "яркий пример антироссийской кампании, которая в последнее время охватила официальный Копенгаген и в целом Запад", а также как попытки руководства страны в любом вопросе отыскать "российский след". "Теперь дошли до наших соотечественников, которые на законных основаниях занимаются научной деятельностью на территории королевства", - отметила она.

10 мая суд Ольборга приговорил Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Основные слушания по делу проходили в течение семи дней в закрытом режиме с 13 апреля. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимого, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревали среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Россиянин живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень Технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.