МИД РФ рассчитывает подписать меморандумы о биобезопасности со всеми членами ОДКБ и СНГ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает подписать меморандумы в сфере биобезопасности со всеми странами - участницами ОДКБ и СНГ. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Одним из ключевых элементов - не единственным, но одним из центральных - является формирование соответствующей договорно-правовой базы с государствами ОДКБ и СНГ. В этих целях мы проводим курс на заключение со странами указанных объединений двусторонних межправительственных меморандумов по вопросам обеспечения биологической безопасности, - указала дипломат. - Рассчитываем на подписание аналогичных документов со всеми государствами ОДКБ и СНГ".

Захарова напомнила, что ранее подобные соглашения были заключены с Таджикистаном, Туркменией и Арменией. По ее словам, эти меморандумы вносят "весомый вклад в укрепление дружеских отношений и биологической безопасности" государств-подписантов и способствуют развитию их сотрудничества в медико-биологической, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной областях.

"Для оптимизации, для повышения эффективности осуществления целей и положений меморандумов мы планируем создать и двусторонние консультативные форматы по вопросам обеспечения биологической безопасности", - добавила дипломат.