Захарова: оправдание запрета телеканала "Россия-РТР" в Латвии носит политический характер

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Принятый Европейской комиссией оправдательный вердикт в отношении запрета ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии носит политически мотивированный характер и идет вразрез с международными обязательствами по обеспечению свободы прессы. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства отметила, что на днях Еврокомиссия подтвердила соответствие законодательству Европейского союза действий латвийских властей в отношении телеканала "Россия-РТР", в частности запрета на его ретрансляцию на территории Латвии с 15 февраля сроком на один год.

"Мы считаем, что Еврокомиссия в очередной раз потакает дискриминационной политике латвийского руководства, которое рассматривает русскоязычное население как людей, недостойных собственного взгляда на происходящее в стране и за рубежом, - отметила дипломат. - Это ущемление в правах, в этой связи мы оцениваем упомянутое решение как политически мотивированное, необъективное и, конечно, противоречащее всем тем обязательствам, которые Латвия как государство приняла и под которыми подписалась".

По словам Захаровой, упомянутое решение свидетельствует о стремлении Евросоюза продолжать курс на проведение "наступательных действий в отношении российских и русскоязычных СМИ на территории государств - членов ЕС". "Видимо, объяснить это можно одним: ЕС оказался не готов к правде и плюрализму, за которые ратовал прежде, - подчеркнула она. - А правда в данном случае в том, что свободы слова на российских каналах гораздо больше, чем в ограниченных самоцензурой и политзаказом западных СМИ, на которые ориентируются еврочиновники".