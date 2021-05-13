Депутат Госдумы Дмитрий Сазонов во второй раз подал документы для участия в праймериз ЕР

ПЕРМЬ, 13 мая. /ТАСС/. Председатель комиссии Государственной думы РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов во второй раз подал документы для участия в праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму. На этот раз депутат планирует участвовать в выборах по спискам, а не по одномандатному округу, сообщает пермское реготделение партии в четверг.

"Дмитрий Сазонов подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в Государственную думу по единому федеральному избирательному округу. Ранее поданное заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному [Кудымкарскому] избирательному округу №61 в Госдуму аннулировано", - говорится в распространенном сообщении.

Дмитрий Сазонов в Госдуме занимает должность заместителя председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее стало известно, что в праймериз "Единой России" по Кудымкарскому одномандатному округу будет участвовать заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских. Ранее она занимала должность вице-премьера в региональном правительстве.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и должно было завершиться 29 апреля, однако в среду на заседании федерального оргкомитета по проведению праймериз было принято решение продлить процесс выдвижения кандидатов до 14 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.